Grande entrevue avec Abraham Toro aux Amateurs de sports

Le Québécois Abraham Toro, joueur des Astros de Houston, sera au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports mercredi soir.

Le joueur de troisième but, qui aura 23 ans en décembre, parle de son parcours qui l'a mené dans la meilleure ligue de baseball au monde, de ses attentes en vue de la prochaine saison et aussi du fait de côtoyer les plus grandes vedettes du circuit Manfred.

Il revient aussi sur le slogan «Where the fuck is Toro», des paroles prononcées par l'as lanceur Justin Verlander, qui s'est retrouvé sur des milliers de t-shirts à travers l'Amérique!

