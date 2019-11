Les Bruins écrasent le Canadien 8-1 à domicile

Si les joueurs du Canadien de Montréal pensaient qu’ils avaient une chance de l’emporter contre les Bruins de Boston mardi soir en raison de l’absence de Patrice Bergeron, ils en ont été pour leurs frais…

Un tour du chapeau de David Pastrnak et une performance collective lamentable du Canadien ont mené à une écrasante défaite de 8-1 à domicile pour les hommes de Claude Julien.

Le Canadien (11-8-5, 27 points) a encaissé un cinquième revers de suite et le gardien Carey Price a été chassé de la rencontre pour la première fois de la saison.

Price a été retiré du match en tout début de deuxième période, après avoir accordé cinq buts aux Bruins en un peu plus de 21 minutes de jeu.

Les deux premiers buts, ceux de Jake DeBrusk (5e) et de Pastrnark (21e), ont été inscrits lors d’avantages numériques. Brad Marchand (17e) a marqué le troisième des siens à la suite d’une bévue de Jeff Petry, puis, la formation de Boston a touché la cible après 8 (!) et 70 secondes en début de période médiane, soit avec le deuxième de Pastrnak (22e) et celui d’Anders Bjork (4e).

Pastrnak (23e), Charlie Coyle (5e) et Danton Heinen (5e) ont complété la marque pour les Bruins (16-3-5, 37 points) face à Keith Kinkaid.

Pénalités coûteuses, erreurs coûteuses de Jeff Petry, positionnement déficient de Shea Weber, faiblesse de Price sur le 4e but de la formation de Boston : la liste de raisons qui expliquent cette défaite est très longue…

Départ canon

Les joueurs du Canadien étaient partout sur la patinoire en début de rencontre. Sans Jaroslav Halak, le Tricolore aurait pris l'avance. C'est même Joel Armia qui a eu la meilleure occasion de marquer dans les premiers d'une pénalité à Brendan Gallagher. Le Canadien a rapidement les devants 8-1 dans la colonne des tirs au but.

Mais une superbe relance de Halak lors d'un changement de trio du Blue-Blanc-Rouge a permis aux joueurs des Bruins de s'installer profondément dans le territoire adverse et Jake DeBrusk a complété le travail.

La riposte ne s'est pas fait attendre. Lors d'une poussée irrésistible, tous les membres d'un trio du Canadien étaient à quelques pieds d'Halak... et c'est Shea Weber qui s'est amené en appui à l'attaque pour toucher la cible.

Une pénalité discutable à l'endroit de Nate Thompson a ensuite mené au 21e de la saison de David Pastrnak, puis Jeff Petry a fait une bourde colossale dans la dernière minute de jeu lorsqu'il a perdu une rondelle que Brad Marchand a récupéré tout près du filet de Price. Un tir du revers et c'est 3-1.

La déroute

La deuxième période s'est amorcée de façon catastrophique lorsque Pastrnak a compté son deuxième but du match après 8 secondes, en se moquant de tout le monde, notamment de Weber, qui a tourné du mauvais côté, et de Price, qui a laissé passer la rondelle entre ses jambières.

Quelques instants plus tard, Petry a perdu la rondelle en zone neutre en tentant un tir frappé et Anders Bjork s'est présenté seul devant Price qu'il déjoue. Deux buts en 62 secondes... Claude Julien a demandé un temps d'arrêt et il en a profité pour retirer Price au profit de Keith Kinkaid.

L'arrivée de ce dernier n'a pas changé grand-chose à court terme. Pastrnak a complété son tour du chapeau à 9:06 de la période médiane en faisant dévier un tir. Dans une cause gagnée d'avance, Charlie Coyle et Danton Heinen ont ajouté à la fiche des Bruins.