Bruins 6 Canadien 1 (deuxième période)

Le Canadien de Montréal tente de mettre un terme à une série de quatre défaites. Les Bruins de Boston veulent remporter une quatrième victoire d’affilée.

Cela résume bien l’état d’esprit qui entoure le duel entre les deux vieux rivaux, mardi, au Centre Bell.

Le Tricolore (11-7-5, 27 points) est sur une séquence de deux points en quatre rencontres (0-2-2) après avoir présenté une fiche de 4-0-1 à ses cinq matchs précédents. Les Bruins (15-3-5, 35 points) seront toutefois privés de leur capitaine Patrice Bergeron.

Carey Price et Jaroslav Halak sont les gardiens en présence.

Départ canon

Les joueurs du Canadien sont partout sur la patinoire en début de rencontre et dominent les Bruins. Sans Halak, le Tricolore aurait pris l'avance. C'est même Joel Armia qui a la meilleure occasion de marquer dans les premiers d'une pénalité à Brendan Gallagher. Le Canadien a rapidement les devants 8-1 dans la colonne des tirs au buts.

Mais une superbe relance de Halak lors d'un changement de trio du Blue-Blanc-Rouge permet aux joueurs des Bruins de s'installer profondément dans le territoire adverse et Jake DeBrusk complète le travail.

La riposte ne se fait pas attendre. Lors d'une poussée irrésistible, tous les membres d'un trio du Canadien sont à quelques pieds d'Halak... et c'est Shea Weber qui s'est amené en appui à l'attaque qui touche la cible.

Une pénalité fort discutable à l'endroit de Nate Thompson mène ensuite au deuxième but des Bruins en avantage numérique, le 21e de la saison de David Pastrnak.

Jeff Petry fait une bourde colossale dans la dernière minute de jeu lorsqu'il perd la rondelle que Brad Marchand récupère tout près du filet de Carey Price. Un tir du revers et c'est 3-1.

La déroute

La deuxième période s'amorce de façon catastrophique lorsque Pastrnak compte son deuxième but du match en 8 secondes, en se moquant de tout le monde, notamment Weber, qui tourne du mauvias côté, et Price, qui laisse passer la rondelle entre ses jambes.

Quelques secondes plus tard, Petry perd la rondelle en zone neutre en tentant un tir frappé et anders Bjork se présente seul devant Price qu'il déjoue. Deux buts en 62 secondes. Claude Julien demande un temps d'arrêt et il en profite pour retirer Price du match au profit de Kinkaid.

L'arrivée de ce dernier ne change pas grand-chose à court terme. Pastrnak complète son tour du chapeau à 9:06 de la période médiane en faisant dévier un tir.

Plus de détails à venir…