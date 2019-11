Un nouveau contrat pour Jackson-Hamel avec l’Impact?

Mardi après-midi, la MLS a procédé à son repêchage de «réentrée». Dans la liste de joueurs disponibles, on retrouve les noms des joueurs qui ont vu leur option être déclinée pour 2020. De cette liste, on retrouvait en date de lundi le nom de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel.

Une équipe aurait pu le repêcher tout en respectant les termes de l’année d’option déclinée par l’Impact.

Or, mardi la MLS a mis à jour sa liste de joueurs disponibles et le nom de Jackson n’y apparaissait plus. Il n’était donc plus disponible au repêchage de réentrée.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, le Québécois aurait lui-même fait retirer son nom de cette liste. Un joueur ayant le désir de demeurer avec la même équipe, et ayant aussi le sentiment d’être près d’une nouvelle entente, peut lui-même se retirer de cette liste.

Ce processus est en place pour permettre à des joueurs, qui avaient une entente en bonne et due forme, d'être embauchés par d'autres équipes aux mêmes termes.

Jackson touchait 175 000$ en 2019 et avait vu l’Impact décliner son option pour 2020. Cette option devait être de quelques milliers de dollars de plus.

Le directeur sportif de l’équipe Olivier Renard avait indiqué que le montant rattaché à son option était un peu trop élevé au goût du club. Mais le désir du nouveau DS était clair, il désirait le garder à Montréal.

Le nouvel entraîneur Theirry Henry a aussi eu de bons mots pour lui lors de son point de presse. Les deux hommes auraient d’ailleurs eu une très bonne rencontre à Montréal. Selon tout ce qui se dit autour de Jackson, le Québécois aurait retrouvé le désir absolu d’évoluer et poursuivre son aventure avec l’Impact.

Il ne serait donc pas surprenant d’apprendre dans les prochains jours que les deux clans en soient arrivés à une entente.

Un dossier à suivre…