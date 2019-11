«Si tu ne peux faire gagner l'équipe, ne la fais pas perdre» -Dany Dubé

« On demande à Phillip Danault – avec Gallagher et Tatar – de jouer contre les meilleurs trios de l’autre équipe et, en plus, de produire. Ça, cela va marcher certains soirs… Mais quand ce n’est pas au rendez-vous, le Canadien devient extrêmement vulnérable, parce que le trio de Kotkaniemi, le troisième, n’est pas stable et que celui de Domi devrait être un autre trio offensif. »