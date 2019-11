«C’était inacceptable... on était nonchalant et ils nous ont dominés!» -Claude Julien

«Ce soir on avait l’avance par quatre buts, c’était bien différent des trois autres matchs. […] On n’arrivait pas à marquer lors des trois derniers matchs. On jouait bien, on avait plusieurs bonnes chances et on était probablement la meilleure équipe sur la patinoire, mais ce soir c’était tout à fait différent. On était nonchalant. Et j’ai dit aux gars, après la première période, qu’on menait par trois buts pour la seule et unique raison qu’on avait profité de nos chances de marquer et pas eux. Car ils nous ont dominés en première… notre adversaire est venu pour jouer ce soir et ils nous ont dominés! À 4 à 0 on est devenu nonchalant et nos réactions en défensive n’étaient pas assez bonnes. L’urgence de marquer n’était pas mauvaise, mais l’urgence de défendre n’était pas assez bonne et on devra améliorer le tout. […] On ne peut pas être là à regarder l’autre équipe pendant qu’elle revient de l’arrière…»