De la belle visite pour Dany et Martin lors du deuxième entracte

Dans le cadre de son commentaire du jour, notre analyste Dany Dubé revient sur le congédiement de Mike Babcock, alors que les Leafs ont remporté leur première rencontre post congédiement. Dany se demande si cette décision aura un impact positif à long terme pour Toronto. Dany et Martin ont aussi reçu de la belle visite sur la passerelle.

Sauront-ils se regrouper et relancer leur saison? Dany Dubé croit que d’autres changements devront survenir si les résultats ne sont pas concluants dans un mois.

Même chose chez le Lightning de Tampa Bay qui ne connaît pas les succès espérés actuellement.

Dany souhaitait aussi aborder la situation des gardiens dominants dans la LNH. Après un quart de saison, Darcy Kuemper, Thomas Greiss et Jordan Binnington sont ceux qui se démarquent le plus contrairement à tous les gardiens vedettes de la LNH.

Il aborde aussi le changement d’équipement du gardien Jaroslav Halak à l’entraînement. L’ancien gardien du CH porte des équipements plus lourds à l’entraînement afin de travailler plus fort. Dany Dubé souligne que c’est important de limiter le nombre de fois où le gardien doit s’agenouiller à l’entraînement pour limiter les blessures et l’usure à long terme chez les gardiens.

Alexe Gagnon, la jeune femme qui offre sa voix aux promotions radio de la compagnie Daikin sur nos ondes était aussi ensuite de passage au Centre Bell, alors qu’elle a signé un contrat avec le Canadien de Montréal dans la journée, dans le cadre de cette journée de lutte contre le cancer. Elle, qui a fait du patinage artistique pendant de nombreuse année et qui se bat encore très fort contre le cancer – elle en est à sa quatrième récidive –, a probablement pu donner quelques petits conseils de patinage aux joueurs du Tricolore.

Tant Martin que Dany ont tenu à dire à Alexe qu'ils sont impressionnés par son courage et sa détermination. Un moment bien touchant avec la jeune femme qui se réjouit de pouvoir vivre ses premiers moments de conduite automobile.