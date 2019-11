Coupe Davis | Le Canada affrontera l'Espagne en finale

Le Canada s’est qualifié pour la finale de la Coupe Davis en défaisant la Russie 2-1 samedi en demi-finale et affrontera finalement l’Espagne dimanche alors que celle-ci a vaincu la Grande-Bretagne.

Vasek Pospisil et Denis Shapovalov ont remporté leur rencontre de double par la marque de 6-3, 3-6, 7-6 (5) et ont permis au Canada de poursuivre son ascension vers les grands honneurs.

Pour les Espagnols, Rafael Nadal et Feliciano Lopez ont remporté leur match en double par la marque de 7-6 (3) et 7-6 (8) contre Jamie Murray et Neal Skupski.

Advenant une victoire dimanche, le Canada pourrait remporter cette compétition internationale de tennis pour la première fois de l’histoire.