Canadiens de Montréal 4 - Rangers de New York 3 (2e période)

Les Rangers de New York n'ont pas dit leur dernier mot face aux Canadiens de Montréal alors qu'ils ont inscrit trois buts en moins de cinq minutes en deuxième période afin de réduire l'écart que c'était forgé jusque là le Tricolore. Tout d'abord, Filip Chytil profite d'une passe d'Artemi Panarin pour déjouer Price d'un tir sur réception. Pavel Buchnevich inscrit ensuite un deuxième but pour les Rangers et à peine deux minutes plus tard, Brendan Lemieux inscrit un but en avantage numérique pour réduire l'avance des Canadiens à 4 à 3, alors que Phillip Danault se retrouve au banc des punitions.

Montréal n'a toutefois pas perdu de temps en première période pour s'inscrire au pointage et Max Domi a mis fin à sa léthargie en saisissant une passe de Nick Suzuki à l'embouchure du filet pour la loger dans la lucarne et donner les devants 1 à 0 au Tricolore avec à peine deux minutes de jouées en première période.

Les Canadiens poursuivent sur leur lancée en milieu de première période, malgré un premier vingt chaudement disputé, mais Arturri Lehkonen a surpris le gardien Alexandar Georgiev des Rangers de New York avec un tir précis à la suite d'une remise de Joel Armia pour doubler l'avance de la troupe de Claude Julien. Max Domi en ensuite profité d'une passe de Nick Suzuki et de la circulation devant le gardien des Rangers pour le déjouer sous son aisselle droite et inscrire son deuxième filet de la rencontre. Montréal mène à ce moment 3 à 0.

La deuxième période débute de la même façon qu'elle s'est terminée avec un but des Canadiens. Shea Weber décoche un lancer frappé qui trompe la vigilance du gardien new-yorkais. Pour amener l'avance des Canadiens à 4 à 0.

Montréal tente de freiner à trois sa récente séquence d'insuccès et pour l'occasion, l'entraîneur-chef Claude Julien a remanié ses trios afin de retrouver le chemin de la victoire.

Plus de détails à venir...



L'alignement des Canadiens

Tatar - Danault - Gallagher

Lehkonen - Domi - Suzuki

Hudon - Kotkaniemi - Armia

Cousins - Thompson - Weal

Chiarot - Weber

Mete - Petry

Reilly - Fleury

Price

Kinkaid