«Tu as des standards à respecter défensivement» -Benoît Brunet

« Je n’ai rien contre (Anthony) Duclair et Tyler Innis. Ce sont des joueurs qui appartiennent à la Ligue nationale. Mais ce ne sont pas McDavid, Draisaitl, Matthews, Stamkos et Kucherov quand ces gars-là roulent à plein régime. On a donné beaucoup trop d’espace et de temps à ces gars-là. Beaucoup trop de revirements.