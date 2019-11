Coupe Vanier: «Les Dinos ont l'air d'une équipe de la LCF» -Danny Maciocia

«On regarde les vidéos, et dans mon cas, je cherche à parler à des entraîneurs qui les ont affrontés dans l’ouest du pays, à des dépisteurs qui sont des amis dans la ligue canadienne, etc.. On parle des joueurs d’impact. Leurs forces, leurs faiblesses. Mais la réalité, ce sont toutes des questions dont on aura les réponses sur le terrain.»