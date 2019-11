Brandon banks, joueur de l'année dans la LCF

Brandon Banks est le premier joueur des Tiger-Cats de Hamilton en 20 ans à remporter le titre de joueur de l'année dans la Ligue canadienne de football.

Les Tiger Cats se sont d'ailleurs démarqués lors du Gala 2019 de la LCF, jeudi soir au Saddledome de Calgary, dans le cadre des festivités entourant la 107e Coupe Grey.

Quatre de ses cinq nommés, dont Banks, ont remporté un prix. Les Blue Bombers de Winnipeg, les Alouettes de Montréal et les Stampeders de Calgary ont quant à elles chacune vu un de leurs joueurs être honoré.

Liste des gagnants

Joueur par excellence : Brandon Banks, receveur, Tiger-Cats de Hamilton

· Joueur défensif par excellence : Willie Jefferson, joueur de ligne défensive, Blue Bombers de Winnipeg

· Joueur canadien par excellence : Henoc Muamba, secondeur, Alouettes de Montréal

· Joueur de ligne offensive par excellence Nissan TITAN : Chris Van Zeyl, joueur de ligne offensive, Tiger-Cats de Hamilton

· Joueur par excellence sur les unités spéciales : Frankie Williams, spécialiste des retours de botté, Tiger-Cats de Hamilton

· Recrue par excellence : Nate Holley, secondeur, Stampeders de Calgary

· Entraîneur-chef de l’année : Orlondo Steinauer, Tiger-Cats de Hamilton

Muamba: joueur canadien par excellence

Henoc Muamba, des Alouettes, a terminé au deuxième rang de la LCF au chapitre des plaqués défensifs (93) et au quatrième rang du circuit en ce qui a trait aux jeux défensifs (104) en 2019, une année au cours de laquelle les Alouettes ont pris le deuxième rang de la division Est et ont pris part aux éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

L’ancien de l’Université St. Francis Xavier a aussi réussi trois passes rabattues, deux échappés provoqués, un sac et quatre plaqués pour des pertes.

Originaire du Congo, mais ayant grandi à Mississauga, en Ontario, Muamba remporte le premier titre de joueur canadien par excellence de sa carrière. C’est la cinquième fois qu’un joueur des Alouettes met la main sur ce prix, après Ben Cahoon (2002, 2003), Nike Arakgi (1984) et Gerry Dattillio (1980). Le dernier secondeur à avoir mérité ce prix est Mike O’Shea en 1999.

Muamba a reçu 34 votes de première place.

Martin Bédard honoré

Le Prix du commissaire, décerné annuellement à une personne ou à un groupe qui a apporté des contributions significatives à la Ligue, a été remis par le commissaire Randy Ambrosie à Jim Lawson, le président du conseil des gouverneurs de la LCF.

Le Prix d’excellence pour le leadership Hugh-Campbell, remis chaque année à une personne, choisie par le commissaire, qui a démontré du leadership et qui a grandement contribué au développement de la Ligue, a été remis à l’ancien joueur et entraîneur-chef, et aujourd’hui président et directeur général, des Stampeders de Calgary John Hufnagel.

L’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) a annoncé que le botteur Rob Maver des Stampeders de Calgary était le récipiendaire du Trophée Tom-Pate en 2019. Ce prix est remis à un joueur ayant démontré un esprit d’équipe exemplaire et ayant effectué une contribution significative à son équipe, à sa communauté et à l’AJLCF.

Le spécialiste des longues remises des Alouettes de Montréal Martin Bédard a reçu le Trophée des anciens combattants Jake Gaudaur, qui est remis annuellement à un joueur ayant incarné et démontré les valeurs remarquables des vétérans canadiens : force, persévérance, courage, camaraderie et implication communautaire.

L'athlète originaire de Québec devient le quatrième joueur des Alouettes en dix ans à mériter cet honneur, alors que ses anciens coéquipiers Luc Brodeur-Jourdain (2017), Jeff Perrett (2015) et Shea Emry (2013) ont également vu leur nom être gravé sur ce trophée

Le tout premier Prix Jane-Mawby, qui vise à souligner le travail de grande importance, mais souvent effectué dans l’ombre, d’une personne présentement à l’emploi d’une équipe ou du bureau de la LCF, a été remis au directeur des opérations vidéo des Stampeders de Calgary Ross Folan.