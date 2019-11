Mike Babcock prend la porte les valises pleines

L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock a pris la porte à Toronto, mais les Leafs lui doivent un peu plus de 23 millions de dollars.

L’entraîneur-chef quitte donc avec un gros pactole, mais a quand même redressé la formation moribonde dont il avait pris les rênes il y a quelques années et à offrir aux amateurs quelques saisons de 100 points. La patience n’était plus possible toutefois selon notre spécialiste de la business du sport, Ray Lalonde.

Mike Babcock a un parcours ahurissant, mais est maintenant frappé dans son orgueil. Rebondira-t-il ailleurs rapidement? Fort probablement selon notre chroniqueur et notre animateur Mario Langlois.

Quel sera l’avenir du directeur général Kyle Dubas avec la formation torontoise à moyen terme, ce sera aussi à Brendan Shanahan à évaluer cette situation.

Quoiqu’il advienne, 23 millions de dollars sont donc perdus… et il y a pire pour une organisation ayant la santé financière des Leafs.