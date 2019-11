Ténacité, courage, leadership: le surprenant parcours de Steve Bégin

L’ancien hockeyeur du Canadien Steve Bégin était en studio jeudi soir avec Mario Langlois aux Amateurs de sports pour présenter son livre «Steve Bégin: ténacité, courage, leadership» qui fait l’état de l’ensemble de son parcours.

Après avoir refusé à de nombreuses reprises d’écrire un livre, le favori de la foule alors qu’il jouait pour le Tricolore admet qu’il a eu un gros bonheur de travailler avec le journaliste Luc Gélinas du Réseau des Sports et le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond afin que ce livre soit non pas une biographie, mais un message d’espoir qui soit transmis avec son histoire.

Alors que sa famille vivait sur l’aide sociale, la famille de Steve Bégin en arrachait. Malgré tout, il jouait au hockey et a compris assez vite que quand on désire quelque chose dans la vie, on doit travailler fort dans la vie.

Steve Bégin avait deux rêves: avoir une famille et jouer au hockey dans la LNH pour que sa famille ne manque de rien.

Il a donc pu réaliser ses rêves. Et aujourd’hui il enseigne à son tour la valeur de l’argent à ses enfants.

Sa relation avec son père revient aussi dans le livre comme dans l’entretien et surtout sa relation avec l’alcool. Steve ayant rapidement décidé de ne pas adopter les côtés négatifs de la vie de son paternel.

Il raconte d’ailleurs avec émotions le moment où il a mis son pied à terre pour sortir son père de sa dépendance envers l’alcool et surtout la fierté qu’il a de le voir bien et sobre aujourd’hui.

Steve Bégin a surmonté bien des montagnes afin de vivre de nombreuses réussites. Il aborde la fierté d’avoir pu jouer dans la LNH, mais surtout d’y faire carrière, malgré que tout ça a passé vraiment vite. Il se félicite de s’être retrouvé sous les ordres de Claude Julien qui lui a donné une vraie chance dans la LNH, alors que l’entraîneur savait que Steve pouvait aussi jouer au hockey en plus d’être un agitateur, chose qu’il ne pouvait pas faire à Calgary. Alors qu’il n’avait a priori pas envie de jouer à Montréal et subir le cirque médiatique et la pression de la foule, il est finalement devenu le favori des amateurs et il a adoré son expérience!

Celui qui a aussi réussi à compléter son secondaire 5 dans les dernières années aborde son parcours avec optimisme, fierté et surtout le désir de donner à d’autre le désir de surmonter leurs difficultés.