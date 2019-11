Piatti et Piette restent, mais Quioto aussi!

La surprise de la journée

Romell Quioto, ce joueur obtenu dans une transaction par l’Impact mercredi en retour de Victor Cabrera, a aussi vu son option être enclenchée. Contrairement à ce que l’on pensait, l’Impact a véritablement l’intention de donner une autre chance au natif du Honduras au passé trouble.

En plus d’avoir été impliqué dans une poursuite contre lui pour avoir partagé du matériel pornographique d’une ex-copine, Quioto a été à couteau tiré avec ses deux derniers entraîneurs à Houston. Il a même été carrément expulsé du vestiaire après s’en être pris physiquement à un de ses coéquipiers.

On ignore le montant à payer pour enclencher l’option, mais il touchait 556 000$ en 2019, et les années d’options sont rarement des montants décroissants.

L’Impact venait à peine de liquider un salaire trouble en se débarrassant d’Harry Novillo qui touchait 600 000$. Disons que lors des dernières années, l’Impact a tenté ce type d’expérience à quelques reprises, mais sans succès.

Les autres…

Saphir Taïder a vu son option être exercée, il devient du même coup un membre à part entière de l’Impact, lui qui appartenait encore officiellement à Bologne la saison dernière.

Les jeunes James Pantemis, Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Amar Sejdic et Shamit Shome seront tous de retour, ainsi que le défenseur latéral Jorge Corrales.

Lassi Lappalainen sera de retour en 2020, mais les trois autres joueurs en prêt, Ballou Jean-Yves Tabla, Orji Okwonkwo et Zachary Brault-Guillard sont toujours en négociation avec le club.

Trois jeunes Québécois se retrouvent donc sans contrat en Thomas Meilleur-Giguère, Daniel Kinumbe et Jason Beaulieu. En plus des Ken Krolicki, Jeisson Vargas et Omar Browne.

Vendredi, la MLS procédera à une première séance de ballottage. Par ailleurs, c’est jeudi que l’Impact enverra ses avocats défendre sa cause au Tribunal administratif du Québec. Ils contestent le montant que demande la ville de Montréal pour ce qui est des taxes foncières du Stade Saputo et du Centre Nutrilait.