Ignacio Piatti avec l’Impact l’an prochain

L’avenir d’Ignacio Piatti avec l’Impact de Montréal se précise, alors que la direction de l’équipe montréalaise a exercé, jeudi, l’année d’option au contrat de son attaquant vedette.

Comme l’avait expliqué Jeremy Filosa, l’Impact de Montréal avait jusqu’à jeudi 13h pour décider si elle allait exercer ou non l’année d’option au contrat d’Ignacio Piatti.

Par voie de communiqué, la direction de l’équipe a fait savoir que non seulement, elle avait décidé d’exercer son année d’option pour Ignacio Piatti, mais elle le faisait également dans les cas de 10 autres joueurs : le gardien James Pantemis, le défenseur Jorge Corrales, les milieux de terrain Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Samuel Piette, Romell Quioto, Amar Sejdic, Shamit Shome ainsi que le joueur désigné Saphir Taïder.

Taïder sera avec l'Impact pour les deux prochaines saisons, lui qui est issu d’un transfert en provenance du Bologna FC.

L'Impact a aussi exercé l'option du deuxième prêt de six mois du milieu de terrain Lassi Lappalainen du Bologna FC, soit jusqu'au 30 juin 2020. L'Impact détiendra ensuite l'option de prolonger son prêt jusqu'au 31 décembre 2020.

Le gardien Evan Bush, les défenseurs Rudy Camacho, Jukka Raitala et Karifa Yao, de même que le milieu de terrain Bojan et l'attaquant Maximiliano Urruti sont déjà sous contrat pour la prochaine saison.

Le club n'exercera pas l'option des contrats du gardien Jason Beaulieu, des défenseurs Daniel Kinumbe et Thomas Meilleur-Giguère, des milieux de terrain Omar Browne, Ken Krolicki et Jeisson Vargas, ainsi que celle de l'attaquant Anthony Jackson-Hamel. Dans le cas de Jackson-Hamel, des discussions pour un retour en 2020 sont actuellement en cours.

Finalement, le gardien Clément Diop ainsi que les défenseurs Bacary Sagna et Rod Fanni sont sans contrat en vue de la saison 2020, tandis que les prêts du défenseur Zachary Brault-Guillard (Olympique Lyonnais) et ceux des milieux de terrain Ballou Tabla (FC Barcelone) et Orji Okwonkwo (Bologna FC) sont venus à terme. Des discussions sont en cours avec la majorité de ces joueurs.

(Selon un communiqué de l'Impact de Montréal)