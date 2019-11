«On semble avoir frappé un mur» - Claude Julien

Autre match, autre défaite, même discours…

Le premier constat de l’entraîneur-chef Claude Julien après le revers des siens en prolongation contre les Sénateurs d’Ottawa était le même que la veille, au terme du revers contre les Blue Jackets à Columbus.

« Le problème, dernièrement… On ne joue pas du mauvais hockey, mais on ne finit pas. Et quand tu ne finis pas (tes jeux), tu donnes l’occasion aux autres équipes de rester dans le match.