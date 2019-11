Pourquoi Victor Cabrera quitte l'Impact?

L'Impact de Montréal a échangé le défenseur Victor Cabrera et une somme de 100 000$ au Dynamo de Houston, mercredi soir, en retour de l’attaquant Romell Quioto.

Cabrera, qui a connu une bonne fin de campagne, a connu des moments en dents de scie chez l’Impact lors des dernières saisons.

Les rumeurs d’un possible départ de Cabrera ne datent pas d’hier. À la même date l’an dernier, on entendait dire que Cabrera ne serait pas de retour.

Mais cette transaction est plus un échange de dollars que de soccer. L’Impact cherche des façons de se faire de la place sous le plafond salarial et c’est ce que la formation entend faire avec cette transaction.

Quioto n’a marqué que 15 buts en MLS en trois ans, mais gagne plus de 556 000$. Il a 28 ans et a été en conflit avec ses deux derniers entraineurs à Houston, soit Wilmer Cabrera et Davy Arnaud. Alors pourquoi les dirigeants de l’Impact veulent-il ce joueur? En fait, ils n’en veulent pas.

Quioto a une option pour 2020 que l’Impact risque fort bien de décliner demain avant 13h. Impossible de savoir combien gagne l’Impact sous le plafond puisque le salaire de Cabrera pour 2020 est inconnu, mais ça devrait tourner autour du 250 000$.

En 2019, Cabrera a été bon joueur en acceptant de restructurer son contrat, dans le but de permettre au club de faire de la place sous le plafond. Avec cet argent, l'Impact en a profité pour embaucher Bojan Krkic. Après la restructuration de contrat, Cabrera gagnait 172 000$ pour la saison 2019.

Cabrera quitte donc l'Impact après cinq saisons à Montréal, à égalité au cinquième rang dans l'histoire du club en MLS avec 93 matchs joués et au sixième rang avec 82 titularisations et 7 249 minutes de jeu en saison régulière.

Il a aussi commencé huit matchs des séries éliminatoires de la MLS. Il a notamment aidé l'Impact à atteindre la finale de la Ligue des champions de la Concacaf en 2014-15 et à remporter le Championnat canadien en 2019.

Il semble assez clair que l’Impact désire restructurer sa ligne arrière, le talon d’Achille de l’équipe en 2019.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports