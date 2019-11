Piatti et l’Impact, c’est demain que ça se règle!

Kevin Gilmore l’a crié sur tous les toits cet été, Ignacio Piatti est ici pour rester.

Lorsque les rumeurs se sont intensifiées en juillet quant à un départ possible de Nacho vers l’Argentine, Gilmore a mis son pied à terre, indiquant via un communiqué que son joueur vedette ne s’en allait nulle part et qu’en plus, son année d’option pour 2020 allait être enclenchée.

Et bien, l’Impact a jusqu’à jeudi 13h pour enclencher les options des joueurs qui en possèdent une pour l’an prochain. Nacho n’est qu’un des 14 joueurs chez l’Impact qui sont dans cette position, mais il est assurément le plus important. Une option à 4,5M$, on ne voit pas cela tous les jours en MLS.

Aucun des 13 autres joueurs ne possède une option supérieure à 200 000$ pour 2020.

Chez l’Impact, à part Piatti, Clément Bayiha, Jason Beaulieu, Mathieu Choinière, Jorge Corrales, Daniel Kinumbe, Ken Krolicki, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Samuel Piette, Amar Sejdic, Shamit Shome et Thomas Meilleur-Giguère ont tous des options à leur contrat pour l’an prochain.

À partir du moment que cette option est enclenchée, Piatti appartient officiellement à l’Impact jusqu’au 31 décembre 2020. Même si Piatti insistait pour quitter, légalement, il ne pourrait pas le faire sans le consentement de l’Impact.

Il n’est pas bien vu au soccer de retenir un joueur qui décide de quitter, on a vu ce que cela a donné lorsque l’Impact a forcé Didier Drogba d’honorer son contrat pour une saison de plus.

Le DC United a vécu une situation semblable lorsque Lucio Acosta a été forcé de demeurer à Washington, lui qui avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Les relations se sont vraiment envenimées par la suite entre lui et le club.

À l’heure actuelle, rien ne nous porte à croire que Piatti ferait la grève pour quitter Montréal en janvier. Même si Piatti a fait un pied de nez aux médias et aux partisans lors du bilan de fin de saison en quittant le Centre Nutrilait par la porte d’en arrière, tout porte à croire que Piatti se rapportera bel et bien au camp si l’Impact désire le ravoir.

Nacho a souvent dit qu’il avait encore un goût amer dans la bouche suite à la défaite en finale contre club America en Ligue des champions en 2015, et qu’il voulait cette fois-ci finir le travail. La LDC ça change tout, ça sert même à faire changer d’avis un joueur qui n’avait peut-être pas le goût de rester, à prima bord.

Une fois la LDC terminée, il n’est pas impossible que l’Impact vende Piatti durant l’été, surtout s’il connaît une bonne saison, mais que l’Impact n’est plus dans le coup pour les séries de la MLS.

Un autre gros dossier, celui de Piette

Il y a un autre dossier important à régler pour l’Impact, c’est celui du milieu québécois Samuel Piette. Tel que mentionné dans mon article de la semaine dernière, Piette n’a toujours pas de contrat à long terme.

Oui l’Impact pourrait enclencher son année d’option jeudi, mais Piette continuerait d’empocher un salaire qui ne reflète pas sa réelle valeur. On parle ici d’environ 180 000$.

Le dossier serait clos pour l’instant, mais on ne ferait que repousser le problème. Éventuellement, il faudra se rasseoir à la table de négociation.

Tel que je le mentionnais la semaine dernière, quelques centaines de milliers de dollars par saison séparent les deux clans. Et de ce que l’on voit chez l’Impact depuis que Vassili Cremanzidis a été embauché, on ne lance plus l’argent par les fenêtres chez l’Impact. On veut donner des contrats qui reflètent le plus possible la réelle valeur d’un joueur.

Si Piette ne signe pas de prolongation d’ici la prochaine année, il pourrait se retrouver dans la même situation que Daniel Lovitz cette année, lui s’est retrouvé avec suffisamment d’arguments pour forcer le club à le bouger.

Piette, de son propre chef pourrait décider de quitter la MLS dans un an, s’en aller en Europe, et il n’y a rien que l’Impact pourra faire pour le retenir.

Les autres…

Il faut s’attendre à ce que les options de Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Daniel Kinumbe, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Samuel Piette, Amar Sejdic et Shamit Shome soient enclenchées.

Des décisions plus corsées s’annoncent dans les dossiers des Jason Beaulieu, Jorge Corrales, Ken Krolicki et Thomas Meilleur-Giguère.