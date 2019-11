Daniel Lovitz a profité de Montréal au maximum

Mardi soir, immédiatement après le repêchage d’expansion de la MLS, l’Impact a échangé son défenseur latéral gauche partant Daniel Lovitz à la nouvelle équipe de Nashville.

C’est une transaction qui n’a pas surpris ceux qui suivent le club de près.

En retour, l’Impact met la main sur 100 000$ d’allocation en plus d’une place internationale pour la saison 2020. C’est bien peu pour un partant en MLS qui évolue en équipe nationale, mais l’Impact aurait pu aussi le perdre pour rien. Dans les circonstances, ce n’est pas catastrophique.

En suivant le comportement de Lovitz cette saison, on pouvait sentir qu’il désirait peut-être un nouveau départ. Ce n’est pas toujours facile pour un unilingue américain de se sentir chez lui dans un marché et un club qui opèrent à prima bord en français.

Mais il faut se rappeler que Lovitz, un natif de Philadelphie, avait été libéré par le Toronto FC après la saison 2016 et sa carrière semblait n’aller nulle part. C’est alors que Lovitz accepte une simple invitation au camp de l’Impact au printemps 2017. Il a épaté Mauro Biello et il a réussi à obtenir un contrat.

Durant son passage à Montréal, Lovitz a accompli un boulot très honnête pour un joueur qui gagnait moins de 100 000$ par année. En fait, en trois saisons à Montréal, il a empoché un total d’environ 225 000$. C’est bien peu pour un joueur partant.

En 2017, il récolte même le titre de joueur défensif de l’année chez l’Impact.

Lovitz a joué 91 matchs sur ces trois saisons étant très rarement blessé et accumulant près de 7000 minutes de jeu, seulement en MLS. C’est énorme pour un joueur de son statut.

Le début de la fin

C’est un peu normal que Lovitz, à ce stade-ci, tente d’obtenir le maximum de sa valeur.

En janvier dernier, l’Impact a fait une offre intéressante à Lovitz. Ce dernier l’a acceptée, mais ne l’a pas signée immédiatement.

Entre temps, à sa grande surprise, l’équipe nationale américaine a fait appel à ses services, l’honneur ultime pour un joueur de soccer. Lovitz avait suffisamment bien fait à Montréal pour se retrouver avec les États-Unis en Gold Cup.

Il va sans dire que sa valeur a immédiatement augmenté. C’est à ce moment que l’entente est tombée à l’eau, et malheureusement, les négociations ne sont pas allées plus loin.

Vissili Cremanzidis qui pilotait ce dossier avait une idée de ce que pouvait valoir Lovitz et n’a pas réellement bronché devant les demandes supplémentaires de son joueur.

Le défenseur a donc joué la saison 2019 sans contrat valide pour 2020. Plus la saison avançait et plus on sentait que Lovitz s’éloignait d’un retour à Montréal l’an prochain. Il était sans contrat, mais n’avait pas encore le droit à l’autonomie complète.

En déposant une offre bonifiée en fin de saison, l’Impact s’assurait de retenir ses droits en MLS, mais rien de plus. Lovitz était libre d’offrir ses services à n’importe quelle autre équipe, ailleurs qu’en MLS, et l’Impact n’allait pas pouvoir s’y opposer.

Lovitz semblait être prêt à aller jouer ailleurs. Des rumeurs ont circulé cet été: des équipes en Israël étaient intéressées à ses services. Si Daniel avait quitté la MLS, l’Impact n’aurait rien eu en retour, si ce n’est que de maintenir ses droits MLS, au cas où ce dernier rentrait un jour au bercail.

C’est donc face à cette situation que l’Impact a décidé d’échanger Lovitz à Nashville. Il faut maintenant s’attendre à ce que Lovitz signe un nouveau contrat là-bas, aux standards de ses goûts.

Qui le remplacera?

Il semble assez clair que l’Impact a l’intention de replacer le défenseur Jukka Raitala à sa position de latéral. Le Finlandais a beaucoup joué en charnière centrale depuis son arrivée à Montréal, mais dans un monde idéal, c’est à gauche qu’il évoluerait.

Mais attention, Raitala ratera plusieurs matchs en 2020, lui qui devrait représenter son pays à l’Euro l’été prochain. En son absence, l’Impact pourrait faire confiance à Jorge Corrales ou même au jeune Québécois Daniel Kinumbe.

Les options: à suivre jeudi

C’est jeudi à 13h que les équipes de la MLS doivent enclencher les options des joueurs qui en possèdent une pour 2020. Chez l’Impact Clément Bayiha, Jason Beaulieu, Mathieu Choinière, Jorge Corrales, Daniel Kinumbe, Ken Krolicki, Anthony Jackson-Hamel, James Pantemis, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Amar Sejdic, Shamit Shome et Thomas Meilleur-Giguère ont tous des options à leur contrat pour l’an prochain et sauront demain si l’Impact les activera ou non.