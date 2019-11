Unité défensive: «Il n'y a pas beaucoup de wow!» -Dany Dubé

Bien sûr, il y a eu le but chanceux des Blue Jackets de Columbus lorsque Carey Price a poussé involontairement la rondelle dans son filet.

Oui, il y a eu cette pénalité – discutable – à Max Domi qui a mené au quatrième but de la formation de Columbus, celui qui a vraiment cassé les reins du Tricolore.

Mais pour Dany Dubé, le jeu défensif du Canadien n’était vraiment pas à point mardi soir.

« Il n’y a pas beaucoup de wow! C’est sûr que (Shea) Weber, c’est Weber. Il a connu un assez fort match et il a été le défenseur le plus utilisé… (Cale) Fleury a coûté directement un but. C’est mi-figue mi-raisin pour Jeff Petry. Je ne l’ai pas trouvé comme à l’habitude.