Le Canadien s'effondre en troisième et s'incline 5-2 à Columbus

Le Canadien affrontait les Blue Jackets de Columbus pour une deuxième fois en une semaine, mardi, mais le résultat a été à l’opposé de celui obtenu il y a sept jours à Montréal.

Vainqueur 3-2 en fusillade mardi dernier, le Tricolore (11-6-4, 26 points) s’est incliné 5-2 à Columbus face à des Blue Jackets (8-8-4, 20 points) qui ont inscrit quatre buts sans riposte pour mettre le match hors de portée des hommes de Claude Julien.

Le Québécois Pierre-Luc Dubois (8 et 9e) a dirigé l’attaque des siens avec deux buts et une mention d’aide. Eric Robinson (2e), Emil Bemstrom (3e) et Boone Jenner (5e) ont complété la marque pour les vainqueurs.

Artturi Lehkonen (3e) et Joel Armai (7e) ont riposté pour le Canadien.

Un but chanceux - rondelle qui ricoche sur Carey Price - a aidé la cause de l'équipe locale en troisième période, mais le Bleu-Blanc-Rouge s'est mis les pieds dans les plats lorsque Max Domi a écopé d'une pénalité lorsque la marque était de 3-2.

Price a repoussé 21 des 26 rondelles décochées vers lui. Joonas Korpisalo a fait face à 32 tirs.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell, mercredi, afin d'affronter les Sénateurs d'Ottawa.

But rapide

Les Blue Jackets n'ont pas perdu de temps et Eric Robinson a surpris Price d'un tir vif après seulement 1:24 de jeu en première période. Artturi Lehkonen a toutefois créé l'égalité en fin d'engagement lorsqu'il a touché la cible en provenance de l'enclave à la suite d'une jolie passe de Phillip Danault.

Joel Armia a lancé la formation de Claude Julien en avant avec son 7e but de la saison à 4:29 de la période médiane, mais comme le veut l'expression consacrée: on est revenu à la case départ lorsque Pierre-Luc Dubois a fait mouche.

But chanceux

Les Blue Jackets ont repris les devants à la suite d'un coup de chance. Une rondelle décochée par Emil Bemstrom a ricoché sur la baie vitrée derrière le but de Price et elle est retombée sur le gardien qui l'avait perdue de vue. En définitive, c'est Price qui a poussé la rondelle dans son but.

Une pénalité discutable à Max Domi en zone neutre a mené au quatrième but des Blue Jackets, cette fois, en avantage numérique. Et Dubois a ajouté à la marque avec un peu plus de cinq minutes à faire à l'engagement dans une cause perdue pour le Canadien.