Le grand soir est arrivé pour Guy Carbonneau

L’ancien joueur et capitaine du Canadien de Montréal fera officiellement son entrée parmi les immortels du hockey, lundi soir, à Toronto, lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée.

Présent dans la Ville reine depuis vendredi, celui qui a remporté à trois reprises la coupe Stanley avec deux équipes différentes, s’est entretenu en après-midi avec Mario Langlois dont l’émission Les Amateurs de sports a été diffusée de Toronto.

Le Québécois réalise-t-il qu’il trônera désormais aux côtés de ceux qu'il a admirés et côtoyés?

« Tu y penses, mais c’est sûr et certain que, pour moi, ce n’est pas encore dans le béton. Ça va prendre un certain temps à s'habituer à faire partie de ce groupe. »

Parmi les événements inusités auxquels Carbonneau a participé au cours de sa carrière, il y a cette mise au jeu protocolaire, vendredi soir, pour un match entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto.

« Ça a été vraiment le fun. Les cinq autres intronisés... tu vois aussi l'excitation dans leur visage. On appréhende tous ce soir... et le discours qu'on a tous à faire, mais je pense que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Tous les gens qu'on rencontre qui sont passés par là nous disent d'en profiter pleinement et c'est ce qu'on essaie de faire. »