Une entrée réussie pour Thierry Henry

En espérant que Thierry aura suffisamment de temps pour que Montréal puisse profiter au maximum de tout ce qu’il peut emmener à un club. Et si les amateurs espèrent qu’Henry fera un bon bout de chemin en tant qu’entraîneur-chef, le principal intéressé aussi.

« Je prends l’exemple de l’Union de Philadelphie qui a gardé le cap pendant plusieurs années et aujourd’hui, on voit les résultats. On voit aussi ce que viennent de faire le Toronto FC et les Sounders. On ne peut pas bâtir un projet sur seulement un an, ça prend du temps. »

Une chose est certaine, maintenant que Kevin Gilmore et Olivier Renard sont en poste, il est moins probable que l’entraîneur soit en conflit direct avec le propriétaire, comme cela a été le cas avec Rémi Garde et Joey Saputo. Il y a maintenant une hiérarchie, on sait qui se rapporte à qui en cas de problème, et ça, ça me redonne confiance.

Gilmore et Renard ont injecté une dose de crédibilité dont avait besoin l’Impact, et ça fait du bien. Maintenant, avec l’arrivée d’Henry et avec l’aide de deux locaux en Bernier et Nancy, on peut croire que l’Impact s’en va enfin dans la bonne direction.