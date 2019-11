Hécatombe chez le Canadien

Le Canadien de Montréal devra se passer des services des attaquants Jonathan Drouin et Paul Byron qui devront tous les deux passer sous le bistouri.

Jonathan Drouin sera opéré au poignet lundi tandis que l’intervention chirurgicale de Byron, prévue pour mardi, soignera son genou.

La durée de leur absence est indéterminée et l'entraîneur-chef, Claude Julien, a parlé de «semaines» lors de son point de presse quand il a annoncé la nouvelle, lundi midi.

Blessés contre les Caps

Drouin a subi sa blessure au poignet vendredi dernier lors du match contre les Capitals de Washington. Mis en échec sévèrement par Ovechkin en deuxième période, l'attaquant du Tricolore a été en mesure de revenir au jeu en troisième période. Selon l'entraîneur Julien, c'est en fin de match qu'il a été blessé au poignet. Il a d'ailleurs été placé sur la liste des blessés tôt samedi matin.

Drouin connaissait l'un de ses meilleurs débuts de saison avec le Canadien, lui qui a inscrit sept buts et cumulé 15 points en 19 parties.

Byron a également été blessé durant le match contre les Caps.

Hudon rappelé

En raison de la blessure à Drouin et Byron, Charles Hudon a été rappelé samedi et a pris part à la rencontre contre les Devils du New Jersey. Avec Hudon dans la formation, le Canadien compte 12 attaquants, ce qui devrait permettre à Julien d'affronter les Blue Jackets à Columbus, mardi soir, sans effectuer d'autres changements à son équipe. Mais la direction du CH n'a pas encore indiqué si elle apportera d'autres modifications.

Formation à l'entraînement lundi matin

À l'attaque

Tatar-Danault-Gallagher

Domi-Suzuki-Armia

Lehkonen-Kotkaniemi-Weal

Hudon-Cousins-Thompson

À la défensive

Chiarot-Folin

Mete-Petry

Kulak-Reilly

Fleury