Grand Prix du Brésil | Coups de chaleur en série

Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas terminé, disait le légendaire Yogi Berra, aussi célèbre pour ses exploits sur un terrain de baseball que pour ses déclarations parfois étranges (c’était bien avant les «perronismes», du nom d’un ex-instructeur des Canadiens). «It’s not over ‘til it’s over». S’il y a une phrase qui résume parfaitement ce Grand Prix, c’est bien celle-là!

Parce que, disons-le, pendant la majeure partie de la course, il ne s’est pas passé grand-chose. En avant, le Top 5 semblait immuable et le seul intérêt était de suivre les stratégies des équipes pour la gestion des pneus – et encore, cet aspect n’intéresse que les mordu(e)s. Bref, comme on dit en bon québécois, c’était plate à mort. D’autant plus qu’il n’y avait pas d’enjeu: Hamilton a déjà été couronné, Mercedes a remporté un sixième championnat des constructeurs d’affilée… Qui finira troisième chez les pilotes et qui finira cinquième chez les constructeurs, on s’en sacre un peu. Ce n’est pas avec ça qu’on fracasse des records d’audience.

Jusqu’au 60e des 71 tours, on s’ennuyait ferme. Le peloton roulait sagement derrière la voiture de sécurité, dont la sortie avait été causée par l’abandon de Valtteri Bottas, huit tours plus tôt. À la reprise de la course, on ne s’attendait à rien parce que d’habitude, il ne se passe pas grand-chose là non plus. Sauf que cette fois, tout était encore possible: il restait une dizaine de tours et plusieurs pilotes avaient profité de l’interruption pour changer de pneus.

Ferrari vs Ferrari

La relance fut épique. Hamilton et Verstappen ont assuré le spectacle devant, s’échangeant la position de tête. Une bataille rude, mais propre. Puis, six petits tours plus tard, l’impensable s’est produit: un accrochage entre les deux Ferrari a causé leur élimination. Le pire scénario pour une écurie.