Pourquoi donc avons-nous donc hué Subban?

«C’est un accueil réservé à l’ensemble des joueurs élites de la Ligue nationale de hockey, qui sont de passage à Montréal. Mais soyons honnêtes, je pense que bien des gens ont encore sur le cœur cette transaction qui a fait partir P.K. Subban et qui a amené Shea Weber. Mais peut-être qu’hier on a voulu tourner la page en mettant P.K. dans la même catégorie que les autres vedettes de la LNH. […] Moi personnellement je ne le ferais pas, mais quand tu payes 250$, tu as le droit sportivement de chahuter. Ça se fait à peu près dans tous les stades en Europe et on le fait ici en Amérique du Nord.»