Le manque d'efforts et les mauvaises punitions ont coulé le CH

«Le règlement est clair, si on pousse la rondelle avec une partie de notre corps, le but n’est pas bon. On doit vivre avec ça. […] C’est inacceptable, si tu veux gagner des matchs… on est sortie de notre territoire et on a pu attaquer avec seulement une minute à faire dans la rencontre. Ce soir, on a vu que quand tu joues deux matchs en deux soirs, tu dois être alerte et prendre de bonnes décisions. Mais ce soir, c’est ce qui nous a tués, on a pris de mauvaises décisions et de mauvaises punitions. Il faut savoir prendre nos responsabilités avant de pouvoir s’améliorer! Plusieurs de leurs chances, on leur a donné par nos mauvaises décisions.»