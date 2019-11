«Nick Suzuki offre vraiment du hockey inspiré» -Marc-Antoine Godin

Dans le cadre de sa chronique hebdomadaire au cours du premier entracte du match opposant le Canadien aux Devils, le directeur de la rédaction et journaliste principal à Athlétique Montréal, Marc-Antoine Godin est revenu sur la performance de Nick Suzuki qui offre du hockey inspiré.

Il aborde aussi la situation de Max Domi, qui semble avoir ralenti depuis quelques matchs et il ne voit rien de concluant dans son match tout comme celui de bien des joueurs du CH lors de ce premier 20 minutes.

Le travail de Suzuki est toutefois ce qui surprend le plus le chroniqueur par sa constance, mais surtout son adaptation rapide au niveau de la LNH et sa capacité de prendre des mises en jeu et de se distinguer à ce niveau.

Notre descripteur Martin McGuire a aussi fait entendre les propos de P.K. Subban, alors que ce dernier commentait samedi matin le contexte entourant les deux transactions du défenseur.

Subban est un défenseur dynamique et assurément l’un des visages de la concession. Il semble toutefois avoir considérablement ralenti et son coup de patin explosif semble être chose du passé.

Marc-Antoine Godin ne s’attendait pas à voir un déclin de sa part survenir aussi rapidement. Les choses pourraient bien sûr changer pour lui, mais les blessures qu’il a subies semblent avoir laissé leurs cicatrices.

On aborde finalement l’absence de Jonathan Drouin et le chroniqueur estime que si son absence est de courte durée, elle ne devrait pas être trop dommageable, mais si elle devait prolonger, cela pourrait causer bien des maux de tête aux entraîneurs.