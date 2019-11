Les Devils se sauvent avec la victoire en prolongation

Les Canadiens de Montréal ont vu un grand match de Keith Kinkaid être envoyé aux oubliettes lorsque Kyle Palmieri a profité de passes de Taylor Hall et de Nico Hischier pour donner la victoire aux Devils du New Jersey, alors que les visiteurs profitaient d'un avantage numérique en prolongation à la suite d'une faute de Phillip Danault.

Montréal a toutefois pris les devants 1 à 0 en toute fin de première période contre les Devils lorsque Jeff Petry rejoint Brendan Gallagher devant le filet et ce dernier fait dévier la rondelle derrière le gardien des Devils. Le New Jersey réplique toutefois immédiatement avec un but de Nikita Gusev qui avait été laissé seul à la droite de Kinkaid qui n'a malheureusement pu rien faire. Montréal qui a accordé 20 lancers en première période voit les Devils créer l'égalité.

Le défenseur Cale Fleury permet aux Canadiens de reprendre les devants lorsqu'il accepte une passe de Phillip Danault avant de se diriger devant le gardien Mackenzie Blackwood et de le déjouer d'une feinte habile du revers. La recrue inscrit par le fait même son premier but dans la LNH.

Nick Suzuki profite ensuite d'un avantage numérique de deux hommes pour inscrire son 5e but de la saison qui porte l'avance 3 à 1 pour les Canadiens. Nico Hischier ne perd toutefois pas de temps et prend la troupe de Claude Julien à contrepied dans les dernières secondes de la deuxième période et déjoue Keith Kinkaid pour réduire l'écart à 3 à 2.

Montréal voit finalement Wayne Simmonds créer l'égalité en profitant d'un avantage numérique à 15:12 de la troisième période avec l'aide de Taylor Hall et Jack Hughes. Ce but force aussi la présentation de la prolongation.

Moins de 24 heures après avoir disputé probablement leur meilleur match de la saison, les hommes de Claude Julien affrontaient un adversaire qui connaît certaines difficultés depuis le début de la présente campagne avec un dossier de six victoires contre huit revers et quatre défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

Avec la blessure de Paul Byron qui s'est ajouté à celle de Jonathan Drouin, Charles Hudon et Jesperi Kotkaniemi étaient en uniforme pour le Tricolore.



Formation des Canadiens

Tatar – Danault – Gallagher

Domi – Suzuki – Armia

Lehkonen – Kotkaniemi – Weal

Hudon – Thompson – Cousins

Chiarot – Weber

Mete – Petry

Kulak – Fleury

Kinkaid

Price