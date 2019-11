La liste des 12 joueurs protégés par l'Impact dévoilée

L'Impact de Montréal a dévoilé sa liste de 12 joueurs qui seront protégés en vue du repêchage d'expansion, qui aura lieu le 19 novembre.

Les nouveaux venus en MLS, soit l'Inter Miami CF et le Nashville SC, pourront chacun sélectionner cinq joueurs parmi les joueurs non protégés des autres équipes.

Chez l’Impact, les milieux de terrain Bojan, Lassi Lappalainen, Orji Okwonkwo, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Saphir Taïder, Shamit Shome et Ballou Tabla sont sur la liste. Tout comme les défenseurs Victor Cabrera, Daniel Lovitz et Jukka Raitala et le gardien Clément Diop.

Rappelons que Jason Beaulieu, Mathieu Choinière, Clément Bayiha, James Pantemis, Daniel Kinumbe, Karifa Yao et Thomas Meilleur-Giguère sont exclus du processus.

C’est donc-dire que Zachary Brault-Guillard, Omar Browne, Evan Bush, Rudy Camacho, Jorge Corrales, Rod Fanni, Anthony Jackson-Hamel, Ken Krolicki, Bacary Sagna, Amar Sejdic, Maximiliano Urruti et Jeisson Vargas peuvent être sélectionnés lors du repêchage d'expansion.