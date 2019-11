P.K. Subban et les Devils sont en ville

Les Canadiens accueillent samedi soir les Devils du New Jersey et un certain P.K. Subban au Centre Bell.

Moins de 24 heures après avoir disputé probablement leur meilleur match de la saison, les hommes de Claude Julien se préparent à affronter un adversaire qui connaît certaines difficultés depuis le début de la présente campagne avec un dossier de 6-8-4.

Taylor Hall demeure le joueur le plus menaçant chez les visiteurs avec une récolte de 15 points en 18 matchs.

À l’image des Canadiens, les Devils étaient également en action hier soir du côté du Prudential Center où ils l’ont emporté 2 à 1 sur les Penguins de Pittsburgh.

C’est le gardien Mackenzie Blackwood qui était d’office hier soir à Newark. On peut donc s’attendre à voir Cory Schneider devant le filet. Schneider connait un début de saison très difficile n’ayant récolté aucune victoire à son dossier en six matchs.

Pour ce qui est de P.K. Subban, l’ancien défenseur des Canadiens n’a amassé que cinq points jusqu’à présent, en plus d’afficher un différentiel de -6.

Malgré que les résultats ne soient pas au rendez-vous depuis le début de la saison, Subban croit toujours en ses coéquipiers et tente d'être le plus constant possible chaque soir.