«Ce n'était pas une mise en échec à la tête» -Claude Julien

Les Capitals auraient pu prendre l’initiative dans la rencontre après un tel coup d’éclat. C’est le contraire qui s’est produit.

« On a gardé note concentration. C’était une mise en échec et, sur le coup, tu n’es pas certain si c’est une mise en échec qui est peut-être… peut-être pas légale. Mais on a continué à jouer. Et quand tu n’es pas certain, tu n’as pas nécessairement besoin d’une revanche. À moment donné, « Gally » (Brendan Gallagher) est allé le voir (Ovechkin) et ça a été géré de la meilleure façon possible dans ce contexte. »

Pour ce qui est du match, Julien était fort satisfait du rendement des siens, notamment les défenseurs Brett Kulak et Cale Fleury.

« Ils ont été très solides. Ils ont tous deux joué un bon match. Ils se sont extrêmement bien débrouillés. »