Le Lightning a-t-il retrouvé sa vitesse de croisière?

Après un début de saison bien en deçà des attentes, le Lightning de Tampa Bay a-t-il retrouvé sa vitesse de croisière?

Dans les faits, la formation de Jon Cooper n’est qu’au 11e rang de l’Association de l’est. Mais elle n’est qu’à deux points du huitième rang qui donne accès aux séries.

De plus, le Lightning a remporté ses trois derniers matchs. Et au-delà de la courte série de succès, il y a la manière… Jeudi soir, la formation de Tampa a découpé en rondelles les Rangers de New York au compte de 9-3.