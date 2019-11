Le Canadien renverse les Capitals à Washington

Une poussée de quatre buts en deuxième période a propulsé le Canadien de Montréal à une victoire de 5-2, vendredi, contre les Capitals de Washington.

Le Tricolore (11-5-3, 25 points) a ainsi freiné à 13 le nombre de matchs durant lesquels les Capitals (14-3-4, 32 points) ont amassé au moins un point. L'équipe de Claude Julien a ainsi remporté une quatrième victoire en cinq rencontres.

Tomas Tatar (7e) a inscrit un but et obtenu trois mentions d’aide. Phillip Danault (6e) a fait mouche et récolté deux assistances. Shea Weber (6e), qui a obtenu une passe, Jordan Weal (3e), qui faisait un retour au jeu, et Nick Suzuki (4e) ont complété pour les vainqueurs.

Alexander Ovechkin (14e) et Evgeny Kuznetsov (9e) ont répliqué pour les Capitals.

Plaqué violemment par Ovechkin en deuxième période, Jonathan Drouin a quitté le match, mais il est revenu pour la troisième période.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell samedi soir afin d’affronter P.K. Subban et les Devils du New Jersey.

Rythme d'enfer

Les premières minutes de jeu ont été disputées le pied au plancher. Ovechkin a obtenu deux excellentes chances d'ouvrir la marque dès la première minute de jeu. L'ensemble de la première période s'est déroulée à ce rythme d'enfer, mais personne n'a touché la cible en dépit de quelques poteaux.

Après une retentissante mise en échec d'Ovechkin à l'endroit de Jonathan Drouin qui est retourné au vestiaire, le Canadien a inscrit le premier but du match en deuxième période lorsque Phillip Danault a été laissé seul devant le filet d'Ilya Samsonov qu'il a déjoué du revers à la suite d'une belle feinte.

Le Tricolore a doublé la mise à 10:44 lorsque Shea Weber a appuyé l'attaque. Weber a capté une passe nord-sud de Ben Chiarot et il a décoché un boulet de canon qui a cloué Samsonov sur place.

Jordan Weal a ajouté à la marque avec un tir du revers d'une précision chirurgicale pour porter la marque à 3-0 et, au terme d'une pénalité des Capitals, Nick Suzuki a marqué à son tour lorsque sa passe destinée à Brendan Gallagher a dévié sur le bâton du défenseur Jonas Siegenthaler. Quatre buts en 8 minutes et 20 secondes.

La première pénalité du match du Canadien lui a coûté un but en troisième. Ovechkin, à l'aide d'un tir balayé foudroyant dans le coin supérieur droit du filet, a inscrit son 14e but de la saison. Une erreur de Victor Mete en zone neutre a mené à l'échappée et au but d'Evgeny Kuznetsov, mais Carey Price a tenu le fort jusqu'au moment où Tatar en a profité pour marquer dans un filet désert.