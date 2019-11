Le Canadien se mesure à la meilleure équipe de la Ligue nationale

Le Canadien de Montréal affronte les Capitals de Washington, vendredi soir à Washington.

Le Tricolore (10-5-3; 23 points) tentera de causer surprise contre la meilleure équipe de la Ligue nationale qui a une fiche de 14-2-4 pour une totalité de 32 points. Les Capitals ont récolté au moins un point au classement à chacun de leurs dix derniers matchs. Braden Holtby sera devant la cage de Washington. Il a d’ailleurs une moyenne de 1,62 en carrière contre les Canadiens.

Jordan Weal effectuera d’ailleurs un retour au jeu sur le quatrième trio de Claude Julien, à droite de Nate Thompson et de Nick Cousins. Shea Weber jouera avec son coéquipier, Ben Chiarot. Carey Price défendra le filet du Tricolore. L'attaquant Jesperi Kotkaniemi n'a toujours pas obtenu le feu vert du médecin.

Alexander Ovechkin et John Carlson à surveiller

Ce match sera une première pour les joueurs recrus Nick Suzuki et Cale Fleur y pour affronter le vénérable Alexander Ovechkin. Cela représentera un défi de taille contre une équipe aussi talentueuse et physique. De plus, le défenseur John Carlson sera aussi à surveiller par le CH. L’Américain a déjà récolté 30 points (8 buts et 22 aides) en 20 matchs.

Formation probable

Voici les trios et paires défensives lors de l’entrainement matinal vendredi.

Attaquants

Drouin – Danault – Gallagher

Byron – Domi – Armia

Tatar – Suzuki – Lehkonen

Weal – Thompson – Cousins

Défenseurs

Chiarot – Weber

Mete – Petry

Kulak – Fleury

Gardiens

Price

Kinkaid