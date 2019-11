Objectif des Carabins: la coupe Utek dans les Maritimes

Après avoir vaincu le Rouge et Or de Laval à la coupe Dunsmore le week-end dernier, les Carabins de Montréal disputeront la coupe Utek en fin de semaine.

De Québec la semaine dernière, les Carabins se déplaceront à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, pour affronter les Axemen de l’Université Acadia.

Les Axemen ont écrasé les Gaitors de l’Université Bishop 31-1 lors du Loney Bowl pendant que les Carabins disposaient du Rouge et Or 25-10 à Québec. Les Axemen n’ont pas perdu un match cette saison, mais ils ne jouent pas dans une province qui compte beaucoup d’équipes comme les Carabins et le Rouge et Or.

« Ce ne sont pas le Rouge et Or, mais il n’y a pas beaucoup de Rouge et Or à travers le Canada », a noté l’entraîneur des Carabins Danny Maciocia au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

« Ils ont une fiche parfaite, ils sont classés – au plan national – mieux que nous. On a l’intention de se présenter dans les Maritimes et jouer du football de notre niveau. Si on fait ça, ça va nous aider à aller chercher une victoire. »

Mine de rien, les Carabins ont perdu deux matchs cette saison. Raison pour laquelle le Rouge et Or était favori la semaine dernière, d'autant plus qu'ils jouaient à domicile. Les Carabins ont-ils atteint leur meilleur niveau au meilleur moment?

« Les deux derniers matchs, contre McGill et Laval, ont a vu l'équipe qu'on pensait avoir en mains (plus tôt cette année). Quand tu regardes les performances des deux dernières semaines, attaque, défense et, en particulier, les unités spéciales... le nombre de bottés bloqués qu'on a eus, qu'on a été capables de convertir en touchés. »