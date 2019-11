Price et l'équipe «A» à Washington: «Un défi pour les joueurs» -Dany Dubé

L’entraîneur Claude Julien a finalement désigné Carey Price en tant que gardien partant, vendredi, contre les Capitals, à Washington.

Interrogé mercredi quant à savoir si ça allait être Price ou Keith Kinkaid devant le filet de l’équipe à Washington, l’analyste Dany Dubé penchait visiblement plus du côté de Kinkaid dans une situation de deux matchs de deux soirs.

Battre les Capitals (14-2-4, 32 points), premiers au classement général de la LNH, chez eux, s’avère quand même une tâche plus difficile que de l’emporter à domicile contre les Devils du New Jersey (5-8-4, 14 points), derniers de l’Association de l’Est.

« Depuis un certain temps, le Canadien a quand même un certain succès, mais on n’est pas à l’aise avec la façon dont on gagne des matchs. Je pense que tout le monde dans l’entourage du Canadien est assez réaliste pour dire ça. On ramasse des points, mais on aimerait les ramasser différemment. »