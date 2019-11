«Henry coche énormément de cases intéressantes» -Vincent Destouches

« Il arrive avec de l’expérience internationale et, surtout, ce je j’aime, en plus de ça, c’est qu’il connaît la MLS. Il a joué quatre ans et demi avec les Red Bulls de New York. Il ne va pas nous sortir au bout d’un mois et demi : ah oui, mais les voyages, les terrains artificiels, pis ci, pis ça… Il connaît. Il sait que c’est compliqué. Il connaît les rouages. »

Destouches comprend que l’échec à Monaco – comme entraîneur-chef - laisse perplexe, mais il pense qu’il ne fait pas juger un entraîneur au terme d’un passage avec une seule équipe.