Ron Fournier à Tout le monde en parle dimanche

L'animateur de Bonsoir les sportifs, Ron Fournier, sera de passage à Tout le monde en parle dimanche soir.

Ron parlera, entre autres, de son implication au sein du mouvement Movember.

Chaque mois de novembre, les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser la population et d'amasser des fonds qui serviront à lutter contre le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide.

Ron a appris, en mai 2017, qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Il est récemment revenu sur les événements dans une longue entrevue avec Mario Langlois.