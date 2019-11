L’arrivée de Thierry Henry crée une onde de choc!

Henry arrive ici avec un bagage mince comme entraîneur, n’ayant coaché qu’à Monaco en tant qu’entraineur-chef, mais il a beaucoup de temps devant lui pour s’améliorer. Il n’a que 42 ans et la MLS est un endroit parfait pour lui de se faire les dents.

On risque de retrouver à ses côtés un des joueurs qu’il respectait le plus lorsqu’il jouait avec les Red Bulls, Patrice Bernier. Henry avait dit de l’ancien capitaine de l’Impact qu’il était un des meilleurs milieux de cette ligue et surtout un des joueurs les plus intelligents du circuit.

Les deux hommes, qui ont gardé une amitié depuis ce temps, auront donc la chance de travailler main dans la main, sachant déjà qu’ils débutent l’aventure sur la même longueur d’onde. Cela augure bien pour une première saison qui va débuter sur les chapeaux de roues avec la Ligue des Champions qui débutera à la mi-février.

Savoir bien gérer Henry

On ne se racontera pas d’histoires, c’est du côté marketing que Thierry Henry aura un plus gros impact, du moins au début. Il doit arriver à Montréal avec l’idée en tête aussi qu’il est ici pour vendre ce sport.

Henry, en tant qu’entraîneur, sera aussi le visage du club. L’équipe aura besoin de lui, de son visage, pour faire connaître son produit. Il devra se faire disponible et ouvert à des entrevues si l’Impact veut maximiser son retour sur investissement.

Mais dans le passé, l’Impact a souvent échoué dans cette catégorie. Nesta n’a fait que passer et personne ne l’a vraiment vu. Didier Drogba a quitté dans la controverse, Nacho Piatti n’est pas non plus l’athlète le plus visible à Montréal, L’Impact a raté des opportunités en or de faire rayonner son logo et surtout maximiser les revenus potentiels qui peuvent être générés par des vedettes de ce type.

Pour une équipe qui cherche à atteindre le seuil de la rentabilité, il sera important cette fois-ci de ne pas manquer son coup à ce niveau. Le visage d’Henry doit être partout en ville. Plus souvent qu’autrement dans le passé, on avait le sentiment de l’extérieur que l’Impact avait des relations tendues avec ses meilleurs joueurs ou entraineurs et que de leur demander d’être plus présent était une corvée. Cela ne doit pas arriver avec Henry.

Ceci dit, Thierry n’a pas non plus la réputation d’être un homme facile. Il dit souvent sa façon de penser et fait les choses à sa manière et parfois l’Impact devra gérer cela. En espérant que les deux clans puissent mettre de l’eau dans leur vin pour le bien de tous.

Des preuves à faire

Tel que mentionné plus haut, Henry doit encore prouver qu’il est un bon entraîneur. Les grands joueurs, tous sports confondus, ne font pas toujours les meilleurs entraîneurs.

Henry risque d’être frustré souvent en se rendant compte que le niveau de talent des attaquants qu’il aura sous la main est grandement inférieur de celui qu’il possédait à ses belles années. Saura-t-il trouver des solutions tactiques pour contrer le manque de talent pur?

On peut espérer que oui, mais pour cela, ça prendra une organisation qui sera patiente avec lui. L’Impact a grandement besoin de stabilité au poste d’entraîneur et un long et heureux passage d’Henry dans ce rôle ferait beaucoup de bien à l’Impact, qui normalement change d’entraîneur aussi souvent que les Québécois changent leurs pneus d’auto.

La bonne nouvelle, c’est qu’en raison des récentes acquisitions: Kevin Gilmore comme président, Olivier Renard comme directeur technique et aujourd’hui Thierry Henry comme entraîneur, il risque d’y avoir pas mal moins d’ingérence.

Ça, c’est une bonne nouvelle. Disons que les chances sont plus minces qu’Henry entre en conflit avec Joey Saputo, car techniquement, il devrait y avoir deux autres hommes dans la hiérarchie entre les deux.