Pilote de Monster Truck: «Je réussis à inspirer des jeunes filles» -Cynthia Gauthier

Il est difficile de mesurer la tâche qui attend la conductrice dans ces mastodontes de fer et de moteur. Et le danger que l'on court lorsque l'on fait des cascades avec ses engins.

« On a tout l'équipement de sécurité que le NASCAR possède. On est chanceux. Mais c'est un véhicule qui n'est comparable à aucun autre. Les roues arrière et avant sont dirigées séparément. C'est comme un combat de boxe dans le camion. Tu es toujours en train de bouger. Les impacts sont extrêmement violents. »