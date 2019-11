«Les joueurs dominants doivent être plus dominants» -Dany Dubé

Au classement, ça ne va pas si mal pour le Canadien. Avant les rencontres de lundi soir, la formation montréalaise se retrouvait au troisième rang de la section Atlantique et au septième du classement de l’Association de l’Est de la LNH.

Et pour ce qui est de son calendrier de novembre qui comprend 13 matchs, le Tricolore a un dossier de 2-1-1 en quatre matchs pour 5 points de récoltés sur une possibilité de huit jusqu’ici.

Dans son commentaire de début de semaine, l’analyste Dany Dubé souligne le retour en forme de Shea Weber et quelques éléments à améliorer à la suite de ce qui l’a vu lors des derniers matchs, incluant la courte victoire de samedi contre les Kings de Los Angeles.

« Il fait plus de changement de position pour tirer et il fait plus de tirs des poignets, note l’analyste à propos de Shea Weber. Surtout à cinq contre cinq. Il faut ça plus souvent. Il est plus actif. Il y a plus de variétés dans son jeu. Il est plus dynamique. »

Cela dit, l'analyste n’a pas aimé voir le Tricolore pratiquement gaspiller une avance de trois buts contre les Kings.