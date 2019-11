Le message des joueurs des Alouettes: «Resignez Khari Jones et vite!»

«Ce gars-là travaille fort et fait tout ce qu’il a à faire ici depuis 10 ans. J’ai vraiment apprécié qu’il vienne me parler ainsi. Il n’y a pas un jour où Kristian n’est pas venu me voir pour me donner un truc ou pour me montrer une faiblesse d’un adversaire qu’il avait repéré sur la vidéo. Il m’aide beaucoup à m’améliorer. Je lui en dois beaucoup.»