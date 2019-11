Alouettes de Montréal 19 - Eskimos d'Edmonton 25 (mi-temps)

Trevor Harris des Eskimos d'Edmonton a à nouveau démontré qu'il est dans sa zone en fin de deuxième quart lorsqu'il a rejoint Calvin McCarthy dans le fond de la zone des buts pour redonner, avec le converti de Sean Whyte, une avance de neuf points à Edmonton. Les Alouettes reviennent toutefois immédiatement de l'arrière grâce à des jeux inspirés de Vernon Adams Jr. et du deuxième touché de la rencontre de William Stanback. L'équipe montréalaise tente toutefois un converti de deux points, mais sans succès. L'avance d'Edmonton est maintenant de trois points. Sean Whyte complète le deuxième quart avec un placement de trois points de 43 verges pour augmenter l'avance des siens à 25-19.

Les Eskimos ont toutefois pris les devants en tout début de match grâce à un touché de C. J. Gable et d'un converti de Sean Whyte, à la suite d'une faute des Alouettes qui a annulé un excellent jeu défensif de l'équipe montréalaise et aurait permis à l'équipe de reprendre le ballon. Les Alouettes concèdent ensuite un point à Edmonton pour porter l'avance des Eskimos à huit points.

Montréal entame toutefois le deuxième quart avec un touché de William Stanback et un converti de Boris Bede pour revenir de l'arrière et s'approcher à un point des Eskimos d'Edmonton.

À la sixième minute de jeu du deuxième quart, C. J. Gable inscrit par contre son deuxième touché du match grâce à une course de trois verges pour augmenter l'avance des Eskimos à 8 points après le converti de Sean White.

Les Alouettes de Montréal reviennent de l'arrière pour une deuxième fois de la rencontre grâce à retour de botté de 99 verges de Mario Alford pour un touché, qui n'a toutefois pas été converti par Boris Bede. Les Eskimos d'Edmonton sont en avance par deux points.

Les Alouettes de Montréal et les Eskimos d'Edmonton s'affrontent dans le cadre de la demi-finale de l’Est aujourd'hui au stade Percival-Molson.

La Ligne à l’attaque et le quart Vernon Adams Jr. ont fait de l’excellent travail cette saison, mais il faudra continuer à protéger le meneur de l’attaque de l’équipe pour espérer du succès contre Edmonton.

Montréal n’avait pas participé aux séries depuis 2014 et John Bowman, Kristian Matte de même que Martin Bédard sont les trois seuls joueurs qui sont encore avec l’équipe.

