Les Carabins remportent la Coupe Dunsmore

Les Carabins de l’Université de Montréal ont vaincu le Rouge et Or de l’Université Laval 25-10 pour ainsi être sacrés champions de la Coupe Dunsmore.

Les hommes de Danny Maciocia ont inscrit un touché à la fin du premier quart et ils n’ont jamais regardé derrière par la suite.

Tirant de l’arrière par 16 points au troisième quart, le Rouge et Or a tenté de surprendre la défensive montréalaise avec un jeu truqué lors d’un troisième essai, mais la passe de Zack Fitzgerald a été intercepté et retourné dans la zone des buts pour faire 25-3 en faveur des Carabins.

Avec quelques minutes à faire au match, Laval a inscrit son premier et seul touché du match.

Les Carabins auront donc rendez-vous avec l’Université Acadia en finale de la Coupe Uteck samedi prochain.

Cette victoire de la Coupe Dunsmore était une première pour les Bleus depuis 2015.