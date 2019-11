Coupe Dunsmore: rivalité entre Montréal et Québec

Grand week-end de football qui débute samedi avec la présentation de la coupe Dunsmore et pour une septième saison de suite, les Carabins de l’Université de Montréal se frottent au Rouge et Or de l’Université Laval.

Au fil des années, les deux équipes ont développé l’une des rivalités les plus importantes du monde du football.

Certains clament même qu’il s’agit de la finale… avant la finale!

Ce sera une première présence en finale pour le jeune quart Thomas Bolduc du Rouge et Or et pour le quart arrière des Carabins Frédéric Paquette-Perrault.

Rappelons que cinq des six duels précédents en finale québécoise entre les deux équipes se sont soldés par un écart de trois points et moins.