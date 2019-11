«Ça se rapproche de ce que j'ai vécu à Laval» - Boris Bede

Dire que l’actuelle saison des Alouettes a été hors de l’ordinaire relève de l’évidence. On doit rappeler que peu d’observateurs voyaient la formation montréalaise lutter pour les séries avec Mike Sherman au poste d’entraîneur-chef et Kavis Reed dans celui de directeur général.

Mais tout a changé lorsque les Alouettes ont placé Khari Jones à la tête de l’équipe et qu’ils ont vu que Vernon Adams fils était bel et bien le quart du présent.

« Il y a un petit noyau du groupe qui n’a pas vu les séries depuis cinq ans. Ceux-là sont encore plus énergisés. C’est notre dernier match à domicile et notre premier en cinq ans en séries. On veut donner une super performance pour nos fans. »

Bede se souvient de son passage avec le Rouge et Or de l'Université Laval et il y a quelques années il fait un rapprochement avec l'édition actuelle des Alouettes.

« On s'amuse beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à se voir. Souvent, quand tu gagnes des championnats, tu vas te rappeler des gars avec lesquels tu as joué, parce que tu as eu certains moments privilégiés.