Coupe Dunsmore: place à l'affrontement annuel Carabins-Rouge et Or

Comme c’est le cas – presque – tous les ans depuis une décennie, le match de la coupe Dunsmore opposera le Rouge et or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal, samedi après-midi, à Québec.

Depuis 2009, chaque finale de football universitaire canadien sur le territoire du Québec a mis aux prises les grands rivaux de l’autoroute 20 sauf en 2010 et 2012, lorsque le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke est venu disputer la coupe à l’Université Laval.

Lors des huit autres affrontements entre le Rouge et Or et les Carabins durant cette période, l’équipe de Québec a triomphé tous les ans, sauf en 2014 et 2015.

Cette année encore, le Rouge et Or (7-1) peut être perçu comme favori contre les Carabins (6-2) en raison de la tenue du duel à Québec, mais la fiche commune est égale. Les Carabins ont vaincu le Rouge et Or à Montréal le 14 septembre et l’Université Laval a triomphé à Québec le 20 octobre, cette fois, au score de 16-3.

« Tout le monde a hâte au match qui s’en vient, assure l’entraîneur des Carabins, Danny Maciocia. Chaque équipe a battu l’autre cette année. Ça promet beaucoup. »

Écoutez l'entrevue intégrale...