L’Impact de Montréal perd son club affilié à Ottawa

Le Fury d'Ottawa a annoncé vendredi avoir suspendu ses activités après avoir été incapable d’obtenir la sanction nécessaire pour reconduire ses activités en 2020 dans la USL.

La fin des activités de l’équipe annonce donc la fin du partenariat qui liait l’équipe avec l’Impact de Montréal en MLS. Ce partenariat entre les deux équipes était en place depuis trois saisons et permettait à l’Impact de prêter certains de ces joueurs à Ottawa pour qu’ils puissent jouer davantage de minutes et gagner plus d’expérience.

Cette situation amène donc l’État-major de l’Impact à devoir considérer de nouvelles options pour ses recrues et pour le développement de ses joueurs à l’extérieur de la première équipe telle que l’expliquait Vassili Cremanzidis, responsable de l'analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs de l'Impact de Montréal, par voie de communiqué.